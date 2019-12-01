«Татнефть» в следующем году увеличит инвестиции до 121,5 млрд рублей

В 2020 году компания «Татнефть» планирует увеличить финансирование инвестиционной программы по сравнению с прошлым годом на 12%, до 121,5 млрд рублей. Об этом говорится в отчетности предприятия за третий квартал 2019 года.



Так, инвестиции в добычу сверхвязкой нефти в 2020 году компания увеличит на 40%, до 22,1 млрд рублей. На развитие нефтеперерабатывающего комплекса «Танеко» будет направлено 38,7 млрд рублей (38,1 млрд рублей в этом году). В разработку и добычу нефти «Татнефть» вложит 20,4 млрд рублей, что 7,1 млрд меньше, чем в 2018 году.

Напомним, в этом году «Татнефть» заплатила СИБУРу за два предприятия в Самарской области 12,8 млрд рублей. Еще 10,8 млрд рублей компания потратила на приобретение топливно-розничного бизнеса финской компании Neste в России.

