«Татнефть» потратила на покупку сети заправок Neste более 10 млрд рублей

Компания «Татнефть» потратила на приобретение топливно-розничного бизнеса финской компании Neste в России 10,8 млрд рублей.

Сумма была выплачено в IV квартале 2019 года, следует из отчета предприятия по МСФО за этот период.

Напомним, что 31 октября «Татнефть» закрыла сделку по покупке топливно-розничного бизнеса Neste в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге. Отмечалось, что сделка не окажет существенного влияния на финансовое положение Neste и «Татнефти». После ее завершения рознично-сбытовая сеть будет продолжать работу под брендом Neste до 5 лет.