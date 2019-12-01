Президент Федерации киберспорта РФ рассказал о размере призовых российских игроков

Фото: Ирина Анисимова

Президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит рассказал «Реальному времени» о размере призовых на турнирах.

«Призовые у нас скромные, они исчисляются миллионами рублей. По меркам киберспорта, это действительно немного (победители крупнейших международных соревнований по киберспорту получают от организаторов миллионы долларов. — прим. ред.), но если сравнить с размерами наград в других спортивных соревнованиях, то наши призовые выглядят довольно солидно, особенно если учесть, что участники — это молодые ребята», — пояснил президент ФКС.

Гранд-финал открытого Кубка России по киберспорту состоится 14—15 декабря в учебно-лабораторном корпусе Поволжской государственной академии физкультуры, спорта и туризма. Кубок будет разыгрываться в дисциплинах Dota 2 и Clash Royale, а также на специальном турнире по Counter-Strike: Global Offensive. Подробнее — в материале «Реального времени».