Производители электроники попросили депутатов обсудить с ними закон о предустановке российского софта

Производители и продавцы электроники направили председателю Госдумы Вячеславу Володину письмо с требованием провести парламентские слушания на тему об обязательной предустановке российского программного обеспечения в продаваемые в России гаджеты.

Письмо было написано 11 ноября, в нем бизнес настаивает на том, чтобы его авторы проконсультировались с профессиональным сообществом, чего ранее не было сделано. Также представители бизнеса считают, что данный запрет «окажет значительное негативное влияние как на российский рынок электротехники и программного обеспечения, так и на экономику страны в целом», передают «Ведомости».

С текстом обращения успел ознакомиться председатель комитета по экономической политике Госдумы, депутат ЛДПР и соавтор законопроекта Сергей Жигарев. В разговоре с изданием он подчеркнул, что дума собирает мнения представителей бизнеса.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба разработала законопроект, предлагающий обязать производителей гаджетов предустанавливать приложения российских разработчиков на свои смартфоны. Законопроект был принят в первом чтении Госдумой 5 ноября.

