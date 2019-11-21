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В России запретили продажу гаджетов без российского ПО

14:22, 21.11.2019
В России запретили продажу гаджетов без российского ПО
Фото: pixabay.com

Госдума приняла закон о запрете продажи электронной техники, такой как смартфоны и компьютеры, без предписанного правительством российского программного обеспечения.

Так, новым законом запрещается продавать с 1 июля 2020 года отдельные виды «технически сложных товаров» без предустановки ПО.

Перечни таких товаров будет определять правительство. Предполагается, что это будут смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией «смарт-ТВ».

Новый закон должен обеспечить защиту интересов российского бизнеса и позволит уменьшить количество злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, работающих в сфере информационных технологий, сообщается на сайте Госдумы.

Ранее производители электроники попросили обсудить с ними закон о предустановке российского софта.

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