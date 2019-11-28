Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.
Российская команда опустилась на одну позицию и теперь занимает 38-ю строчку. В ноябре сборная под руководством Станислава Черчесова уступила бельгийцам и обыграла Сан-Марино. Всего в активе России 1470 очков рейтинга.
На первой строчке осталась Бельгия, в тройку также входят Франция и Бразилия.
Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:
1. Бельгия — 1765 очков
2. Франция — 1733
3. Бразилия — 1712
4. Англия — 1661
5. Уругвай — 1645
6 (7). Хорватия — 1642
7 (6). Португалия — 1639
8. Испания — 1636
9. Аргентина — 1623
10. Колумбия — 1622
…
24 (22). Украина — 1537
38 (37). Россия — 1470.СпортФутбол
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