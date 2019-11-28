Сборная России по футболу опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала на своем официальном сайте обновленную версию рейтинга сборных.

Российская команда опустилась на одну позицию и теперь занимает 38-ю строчку. В ноябре сборная под руководством Станислава Черчесова уступила бельгийцам и обыграла Сан-Марино. Всего в активе России 1470 очков рейтинга.

На первой строчке осталась Бельгия, в тройку также входят Франция и Бразилия.

Топ-10 сборных в рейтинге ФИФА:

1. Бельгия — 1765 очков

2. Франция — 1733

3. Бразилия — 1712

4. Англия — 1661

5. Уругвай — 1645

6 (7). Хорватия — 1642

7 (6). Португалия — 1639

8. Испания — 1636

9. Аргентина — 1623

10. Колумбия — 1622

…

24 (22). Украина — 1537

38 (37). Россия — 1470.