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Футболист «Рубина» номинирован на премию «Первый выход»

10:21, 28.11.2019
Футболист «Рубина» номинирован на премию «Первый выход»
Фото: rubin-kazan.ru

Стали известны имена номинантов на премию «Первый выход», учрежденную Детской футбольной лигой за самый яркий дебют в Российской премьер-лиге.

В число кандидатов вошли защитники Данил Степанов («Рубин») и Вадим Карпов (ЦСКА), полузащитники Лечи Садулаев («Ахмат»), Данила Емельянов («Уфа») и Наиль Умяров («Спартак»)».

Напомним, ранее были объявлены претенденты на премию «Первая пятерка».

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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