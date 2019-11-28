Футболист «Рубина» номинирован на премию «Первый выход»
Стали известны имена номинантов на премию «Первый выход», учрежденную Детской футбольной лигой за самый яркий дебют в Российской премьер-лиге.
В число кандидатов вошли защитники Данил Степанов («Рубин») и Вадим Карпов (ЦСКА), полузащитники Лечи Садулаев («Ахмат»), Данила Емельянов («Уфа») и Наиль Умяров («Спартак»)».
Напомним, ранее были объявлены претенденты на премию «Первая пятерка».СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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