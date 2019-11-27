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Обляков и Дивеев претендуют на премию «Первая пятерка»

11:52, 27.11.2019
Обляков и Дивеев претендуют на премию «Первая пятерка»
Фото: rfs.ru

Стали известны имена претендентов на премию «Первая пятерка» — приза лучшему молодому игроку Российской премьер-лиги (РПЛ).

Эксперты включили в список номинантов следующих игроков: Даниил Глебов («Ростов»), Иван Обляков (ЦСКА), Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Александр Ломовицкий («Спартак»/«Арсенал»), Николай Рассказов («Спартак»), Александр Максименко («Спартак»), Иван Игнатьев («Краснодар»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»), и Даниил Уткин («Краснодар»).

В прошлом году победителем номинации стал бывший игрок «Рубина» Ильзат Ахметов. Также обладателем награды 2014 года является воспитанник казанского клуба Эльмир Набиуллин.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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