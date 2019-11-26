В Челнах полиция изъяла более 3 тысяч литров поддельного алкоголя
Полицейские Татарстана обнаружили крупную партию контрафактного алкоголя в Набережных Челнах. Правоохранители изъяли более 3 тысяч литров продукции.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции челнинского управления МВД установили, что спиртное поставляется автомобилем. Внутри полицейские нашли различные наименования продукции, в том числе 195 бутылок коньяка «известной торговой марки», сообщает пресс-служба МВД по РТ.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 180 УК РФ (незаконное использование товарного знака).Происшествия Татарстан
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