Олимпийский чемпион Захаров дисквалифицирован на 1,5 года

Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в воду Илья Захаров дисквалифицирован на полтора года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил президент Российской федерации прыжков в воду Алексей Власенко.

«Получили решение по Захарову от Антидопинговой панели FINA. Он отстранен на 18 месяцев с 22 ноября этого года до мая 2021-го.

Решение оспаривать Илья не собирается. За всю карьеру он не сдал ни одной положительной допинг-пробы и не было никаких проблем с антидопинговыми службами, но тут был просто вопрос пропуска, дисциплины.

К сожалению, Олимпиаду он пропустит, но вряд ли о ней речь бы в принципе шла — он перенес две операции на коленях и еще только восстанавливается. Мы с ним говорили, он завершает карьеру», — приводит слова Власенко «Р-Спорт».

Напомним, ранее стало известно о возможном отстранении России от международных соревнований на 4 ближайших года.