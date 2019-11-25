В Казани за три года капитально отремонтировали более 750 домов на 5 млрд рублей

В этом году в Казани завершается реализация программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на 2017-2019 гг. За три года в столице Татарстана капитально отремонтировали 757 домов на сумму 5 млрд рублей. В целом условия проживания были улучшены для 75 тыс. горожан.

Так, было заменено 217 кровель, 383 лифта, отремонтирован 181 подъезд, установлено 366 узлов погодного регулирования, в 41 доме выполнены мероприятия по обеспечению доступности для маломобильной категории граждан.



В текущем году в программу капитального ремонта было включено 239 домов. На работы было выделено 1,8 млрд рублей, большая часть из этой суммы собрана собственниками жилья, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

на данный момент в Казани формируют очередную трехлетнюю программу капремонта жилого фонда на 2020-2022 гг. Предварительно в программу включены 779 многоквартирных домов. Стоимость работ составит 6 млрд рублей.

Два дня назад сообщалось, что программа капремонта жилья в Татарстане выполнена на 98,94%.