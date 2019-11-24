МЧС назвало фейком распространяющееся в соцсетях видео о горящем элеваторе в Татарстане
Главное управление МЧС России по РТ опровергло распространяющуюся в соцсетях информацию, якобы на элеваторе в Бугульме произошел пожар.
В ведомстве напомнили, что достоверная информация о возгораниях может исходить исключительно от органов управления в сфере обеспечения пожарной безопасности. МЧС предостерегает журналистов и администраторов пабликов от распространения недостоверных сведений.
Напомним, что ранее пользователи соцсетей сообщили, что в Бугульме горит элеватор.Происшествия Татарстан
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