Ferrari показала новое купе Roma
Итальянская марка Ferrari представила публике новую модель. Презентация купе на базе кабриолета Portofino прошла в Риме.
Машина разгоняется до 320 км/ч. Скорости в 100 км/ч она достигает за 3,4 секунды, передает Autonews.
Новый автомобиль получил бензиновый движок V8 с турбонаддувом на 3,9 л. Его мощность составляет 620 л/с, а крутящий момент — 760 Н·м
Также авто оборудовано восьмиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.
В Ferrari основными конкурентами спорткара называют Aston Martin Vantage и Mercedes-AMG GT.Авто
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