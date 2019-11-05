«Татнефть» обсудит рекомендации по дивидендам за 9 месяцев

Совет директоров ПАО «Татнефть» 13 ноября обсудит вопрос созыва внеочередного собрания акционеров, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

По данным источника ТАСС, на заседании также планируется обсудить рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года.

Ранее «Татнефть» закрыла сделку купли нефтехимических активов в Тольятти — «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез», а также завершила приобретение топливно-розничного бизнеса Neste в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.