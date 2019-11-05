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Промышленность

«Татнефть» обсудит рекомендации по дивидендам за 9 месяцев

19:45, 05.11.2019
«Татнефть» обсудит рекомендации по дивидендам за 9 месяцев
Фото: wikipedia.org

Совет директоров ПАО «Татнефть» 13 ноября обсудит вопрос созыва внеочередного собрания акционеров, говорится в сообщении на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

По данным источника ТАСС, на заседании также планируется обсудить рекомендации по дивидендам за 9 месяцев 2019 года.

Ранее «Татнефть» закрыла сделку купли нефтехимических активов в Тольятти — «СИБУР Тольятти» и «Тольяттисинтез», а также завершила приобретение топливно-розничного бизнеса Neste в России, состоящего из 75 АЗС и терминала в Санкт-Петербурге.

ПромышленностьНефть Татарстан
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