Вербов о поражении от «Факела»: «Нам полезен такой холодный душ, чтобы понять, что мы никакие не фавориты»

Старший тренер «Зенит-Казань» Алексей Вербов подвел итоги поражения казанцев от «Факела» (0:3).



— Мне, кажется, что сегодня мы немного перестарались. Я так ощущаю по себе и по команде. Это первый домашний матч и повесили мы себе на руки и ноги некие гири, которые мешали нам показывать то, что хорошо делаем. Если брать волейбольную составляющую, то сегодня проиграли в каждой партии лишь по два очка. В целом, можно где-то связать это и с неудачей. Но мы понимаем, что не показали того, чего ожидали. В общем ничего такого не произошло, нормальный рабочий процесс. Будем делать работу над ошибками.

Я сказал ребятам, что лучше проиграть сейчас вот так, встать и идти заново. Сейчас нам предстоит сложный выезд в Белгород, Суперкубок в Кемерово, финальная часть Кубка России в Новосибирске. Так что нам даже полезен такой холодный душ, чтобы понять, что мы никакие не фавориты. Мы хорошая боеспособная команда, которая может играть на равных с любым соперником и побеждать.

После этой игры сделаем анализ ошибок и, думаю, в следующем матче мы предстанем совершенно другими. Знаете, как птица феникс, наша задача вновь воссиять, наверное.

— В тайм-аутах были моменты, когда Алекно подключался к разговору с командой. Это как-то помогало или наоборот?

— Я, если честно, не видел. Может быть он отдельно к кому-то подходил. Лично с ним мы ничего не обсуждали, что касается игры. Мы сделаем это после, так же как и с нашим аналитиком, статистиками и с ребятами. У нас будет совместный просмотр и сделаем работу над ошибками. А идеальной ситуация не бывает, даже когда ты всегда побеждаешь. Команда сильна тем, насколько быстро она умеет исправлять ошибки. Вот наша задача такая, чтобы идти в новые игры без них.

— Как объясните то, что в первой партии Соколов получил 15 передач, а во второй всего 3?

— Нет, это не смена тактики, а, как раз один из тех моментов, которые нам надо исправить. Но проблема была даже не в атаке, а в том, что мы реально перегорели. Никто не выглядел раскованно. Наша основная задача — решить проблему тогда, когда нам сложно оставаться командой, мыслить трезво и позитивно, чего сегодня не хватило, — передает слова Вербова корреспондент «Реального времени».