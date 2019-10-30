Воспитанник «Ак Барса» Свечников забил исторический гол в НХЛ

Хоккеист «Каролины Харикейнз» Андрей Свечников оформил дубль в матче НХЛ против «Калгари Флеймз» (2:1).

19-летний россиянин сравнял счет в стиле лакросс: поднял шайбу на крюк клюшки за воротами и занес ее за шиворот вратарю. Этот гол стал первым в истории НХЛ, забитым подобным образом.

Чуть позже Свечников забросил вторую шайбу и принес победу своему клубу. Теперь на счету россиянина 12 (5+7) очков в 12 матчах сезона.

Напомним, что Андрей Свечников является воспитанником казанского «Ак Барса».