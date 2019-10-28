Хоккеист сборной России Малкин подтвердил, что у него есть американское гражданство

Фото: Michael Miller

Хоккеист сборной России и клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подтвердил информацию о своем американском гражданстве.

Об этом игрок сообщил на тренировке команды журналисту Шелли Андерссону.

Ранее в российских соцсетях поднялся спор о гражданстве хоккеиста, который возник после интервью юриста Дмитрия Мачихина, сообщившего об этом, комментируя вложения хоккеиста в блокчейн-бизнес.

Отметим, что Малкин пропустил несколько последних матчей «Питтсбурга» из-за травмы, полученной в начале октября в результате столкновения со своим одноклубником.