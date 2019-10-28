Бывшего премьер-министра Дагестана приговорили к 6,5 года колонии
Лефортовский суд Москвы приговорил бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова к 6,5 года колонии. Он признан виновным в растрате 41 млн рублей бюджетных средства, предназначенных на реконструкцию изолятора временного содержания в Махачкале.
Экс-заместитель Гамидова Раюдин Юсуфов получил по данному делу 5,5 года колонии. Также с обоих взыскали компенсацию нанесенного ущерба.
Защита чиновников намерена обжаловать приговор, пишет RT.
Напомним, что в феврале 2018 года Гамидова на посту премьер-министра Дагестана сменил министр экономики Татарстана Артем Здунов.
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