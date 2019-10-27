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Дизайнеры «скрестили» Toyota Land Cruiser 200 и Lada Vesta

06:31, 27.10.2019
Дизайнеры «скрестили» Toyota Land Cruiser 200 и Lada Vesta
Фото: daily-motor.ru

В Сети появилось изображение необычного внедорожника, включающего в себя черты Toyota Land Cruiser 200 и Lada Vesta. Рендеры нарисовали неизвестные дизайнеры.

Легендарному «японцу» пририсовали «морду» нового российского автомобиля. В комментариях пользователи уже назвали гибрид «КрузоВеста», пишет daily-motor.ru.

Напомним, что ближайшей новинкой в сегменте SUV для АвтоВАЗа станет рестайлинговая Lada 4×4. Ожидается, что внешний облик внедорожника, несмотря на обновление, останется прежним.

Авто
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