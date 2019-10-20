Ведущий Первого канала из Казани станет спикером форума «Мост Москва — Татарстан»

Ведущий программы «Новости» на Первом канале Максим Шарафутдинов, уроженец Казани, станет одним из спикеров V молодежного форума «Мост Москва — Татарстан».

Мероприятие пройдет в Москве 9 ноября при участии президента Татарстана Рустама Минниханова.

Журналист был ведущим первого форума «Мост Москва — Татарстан», в этом году он поделится с молодежью секретами своего успеха в качестве спикера.

«Моя профессия требует обширных базовых знаний по всем направлениям. Иначе как можно рассказывать о вещах, о которых не имеешь понятия, многомиллионной аудитории, да еще в прямом эфире. Это как в профессиональном боксе: любая ошибка, любой просчет или оплошность — и ты в нокауте, после которого можно навсегда потерять доверие зрителя», — передает его слова пресс-служба Полпредства РТ в РФ.

