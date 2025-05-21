В Казани запустили новый сервис для обратной связи с пассажирами в автобусах
С 21 мая в автобусах Казани появился новый сервис, который позволит пассажирам напрямую влиять на качество обслуживания. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
На медиаэкранах в 100 автобусах размещены плакаты с QR-кодами, которые направляют на интернет-приемную МУП «ПАТП №2».
- Аналогичный проект уже успешно действует в Москве, где в 2024 году пассажиры отправили более 20 тыс. отзывов.
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