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Следком Татарстана завел дело о покушении на бизнесмена после найденной под его машиной гранаты

10:21, 16.10.2019
Следком Татарстана завел дело о покушении на бизнесмена после найденной под его машиной гранаты
Фото: realnoevremya.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обнаружения гранаты на колесе иномарки в Лениногорске. Преступление квалифицируется по ч 3 ст. 30, п. «е», ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом).

По предварительным данным, хозяин автомобиля приехал в Лениногорск из Ростова-на-Дону две недели назад. Он и двое его знакомых собирались решить здесь коммерческие вопросы, передает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Обнаружив гранату на колесе автомобиля гости обратились к правоохранителям. Сейчас она направлена на экспертизу в ЭКЦ МВД по РТ.

Напомним, что граната была обнаружена на колесе Infiniti, припаркованной возле одной из мечетей Лениногорска.

Год назад в Казани было совершено покушение на предпринимателя Михаила Скоблионка. Ему подослали коробку с бомбой. На сегодня расследование этого преступления приостановлено.

ПроисшествияАвто Татарстан
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