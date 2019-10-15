Мария Бутырская: «Смотришь на Загитову и думаешь, что, может, четверные ей и не нужны»

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская оценила перспективы олимпийской чемпионки Пхенчхана-2018 Алины Загитовой в текущем сезоне.

«С Алиной сложно соревноваться, у нее столько званий, она заслужила доброе отношение судей. При этом она так хорошо начала сезон — прекрасные контрольные прокаты, прекрасно выступила на Japan Open. И ведь не дает себе слабинки!

У нее очень сильная программа: ни одного пустого места, сложные заходы, выезды, связка на связке. Очень гармонично, пусть без четверных, но на нее смотришь и думаешь, что, может, и не нужны они», — сказала Бутырская.

Напомним, ранее Алина Загитова рассказала, как она находит мотивацию для продолжения выступления на высоком уровне.