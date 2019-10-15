Алина Загитова раскрыла секрет своей мотивации на турниры

Фото: @yaguchi_hochi, @tshashin

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова в эфире Первого канала рассказала о том, откуда берет мотивацию.

«Наверное, такого никогда не будет, чтобы я была всем довольна. Я такой человек, который всегда чем-нибудь недоволен. Даже когда я хорошо откаталась, то все равно всегда есть куда стремиться. Я всегда говорю, что это не мой идеал. Это дает мотивацию. Все спрашивают, откуда ее беру, вот отсюда», — сказала Загитова.

Ранее Алина Загитова посетила домашний матч «Ак Барса» в Казани против действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА.

