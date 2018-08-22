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В центре Казани появится первая в России улица Инноваций

12:48, 22.08.2018 1
В центре Казани появится первая в России улица Инноваций
Фото: realnoevremya.ru

В Казани улица Петербургская станет тестовым полигоном для создания первой в России улицы Инноваций. Об этом сообщает пресс-служба ИТ-парка.

Отмечается, что улица будет проектироваться с приоритетом пешеходов и велосипедистов, а также здесь смогут передвигаться электрические транспортные средства.

В перспективе на улице планируется организовать экспозону бета-тестирования различных ИТ-технологий для современных городов, в том числе сеть 5G и «умный» турникет с функцией распознавания лиц, анализирующий биометрические данные посетителей, рассказали в ИТ-парке.

Концепция IТ-парка реализуется в преддверии 10-летнего юбилея технопарка. Ранее ее поддержали представители управления архитектуры и градостроительства Казани.

ТехнологииIT Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:02
    что происходит с архитекторами - инициатива поперла?
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