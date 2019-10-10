В Сети появились шпионские снимки нового поколения Renault Sandero

Шпионские фото нового поколения популярного хэтчбека Dacia Sandero, который в России более известен как Renault Sandero, опубликовал автомобильный портал motor1.com.

Автомобиль третьего поколения будет построен на так называемой платформе «CMF-B», которую уже использует новый Renault Clio. Она имеет как дорогой вариант, на котором будут создаваться европейские версии, так и более дешевый, который, по сути, повторяет хорошо известную в России платформу «B0». К слову, на ее базе выпускается нынешнее поколение Logan, Sandero а также Nissan Almera и Lada Largus.

Про дизайн нового поколения французов пока говорить рано и сложно из-за основательного камуфляжа.

Эксперты говорят, что изменится и гамма силовых агрегатов. В нее войдет литровый турбо-мотор мощностью около 100 л. с. и 65-сильный «атмосферник». Не исключено использование дизелей мощностью 85 и 115 л. с. Возможно, что под капотом также окажется и новый двигатель 1,3 литра.

Напомним, что АвтоВАЗ в следующем году планирует выпустить универсал Lada Van, построенный на агрегатах Renault Dokker.