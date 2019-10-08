Стало известно, когда АвтоВАЗ выпустит новую модель автомобиля

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Компания АвтоВАЗ ближе к лету следующего года выпустит новый автомобиль Lada Van.

По данным портала «Ладв.онлайн», машина построена на базе Renault Dokker и будет напоминать Lada Vesta.



Запуск в производство такого автомобиля предусматривается новым специнвестконтрактом (СПИК), заявку на который подал АвтоВАЗ. В этом проекте будут также участвовать Renault–Nissan–Mitsubishi. Совокупный объем инвестиций в проект может превысить 70 млрд рублей за 10 лет.

Ранее в Сети опубликовали рендеры кабриолета Lada XRay Cross. В случае реализации он мог бы стать самым дешевым подобным авто. Однако шансы на воплощение этого рендера невелики, так как в России автомобили с откидным верхом не пользуются особой популярностью.