В Сети опубликовали рендеры кабриолета Lada XRay Cross

Дизайнеры предположили, как могла бы выглядеть версия Lada XRay Cross с откидным верхом. Кросс-кабриолет получил автоматическую тентованную крышу.

На изображении заметен спойлер на крышке багажника. Также можно увидеть, что кроссовер без крыши лишился задних дверей.

А вот передняя часть совсем не отличается от прототипа.

Предположительно, авторы вдохновлялись рендером кабриолета Volkswagen, созданным на базе компакт-кроссовера T-Roc.

В случае реализации такого проекта кабриолет Lada XRay Cross мог бы стать самым дешевым подобным авто. Однако шансы на воплощение этого рендера невелики. В России автомобили с откидным верхом не пользуются особой популярностью.