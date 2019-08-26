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В Сети опубликовали рендеры кабриолета Lada XRay Cross

02:37, 26.08.2019
В Сети опубликовали рендеры кабриолета Lada XRay Cross
Фото: kolesa.ru

Дизайнеры предположили, как могла бы выглядеть версия Lada XRay Cross с откидным верхом. Кросс-кабриолет получил автоматическую тентованную крышу.

На изображении заметен спойлер на крышке багажника. Также можно увидеть, что кроссовер без крыши лишился задних дверей.

А вот передняя часть совсем не отличается от прототипа.

Предположительно, авторы вдохновлялись рендером кабриолета Volkswagen, созданным на базе компакт-кроссовера T-Roc.

В случае реализации такого проекта кабриолет Lada XRay Cross мог бы стать самым дешевым подобным авто. Однако шансы на воплощение этого рендера невелики. В России автомобили с откидным верхом не пользуются особой популярностью.

Авто
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