Казань примет финальную часть Кубка России по волейболу среди женских команд

Конкурсная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) решила провести «Финал четырех» Кубка России по волейболу среди женских команд 2019 года в Казани. На проведение также претендовала Тула.

Таким образом, казанское «Динамо», как принимающая сторона, освобождается от участия в полуфинальном этапе турнира. «Финал четырех» пройдет 25—26 декабря, сообщает пресс-служба «Динамо».

Казань принимала финальную часть Кубка России четыре раза — в 2006, 2010, 2016 и 2017 годах.

Ранее женская сборная России по волейболу завоевала бронзовые награды на проходившем в Японии Кубке мира. Это произошло впервые за последние 20 лет.