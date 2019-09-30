Женская сборная России впервые за 20 лет завоевала медали на Кубке мира по волейболу

Фото: EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Женская сборная России по волейболу завоевала бронзовые награды на проходившем в Японии Кубке мира.

Всего на протяжении турнира российские волейболистки одержали восемь побед при трех поражениях. В заключительном матче команда России уступила бразильянкам 3-1 (28:26, 25:20, 21:25, 25:19), но это не помешало им остаться на третьей строчке.

Отметим, что бронзовая медаль стала первой для женской сборной России на мировом первенстве за последние 20 лет. В последний раз россиянки завоевывали награды на Кубке мира в 1999 году, когда они стали серебряными призерами.