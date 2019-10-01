В 17 населенных пунктах Татарстана обновят телевизионное оборудование за 217 млн рублей

В Татарстане началась программа масштабной модернизации сети муниципальных телеканалов. Соответствующий тендер на поставку телевизионного оборудования для этих целей стоимостью 217,7 млн рублей объявили 23 сентября, заявки будут приниматься до 7 октября, итоги подведут 11 октября.

Оборудование поставят в 17 населенных пунктов Татарстана — как в крупнейшие города, так и в поселки городского типа и села (например, Высокая Гора, Актаныш, Пестрецы, Муслюмово). Всего потребуется 39 тележурналистских комплектов и 43 монтажных станций.



Кроме того, было принято решение разделить телеканалы, которые затронет модернизация, на три группы. К первой относится казанский «Татарстан 24», который собирает сегодня сюжеты у муниципальных телеканалов в один новостной пакет. Ко второй — муниципальные телеканалы крупнейших городов Татарстана: «Нижнекамская телерадиокомпания», «Чаллы-ТВ» и «Альметьевск РТВ». К третьей группе отнесли телекомпании еще в 13 райцентрах республики.



Подробнее — в материале «Реального времени».