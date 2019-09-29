«Рубин» — «Уфа: Подберезкин, Денисов и Марков выйдут с первых минут
Стали известны составы команд на матч 11-го тура РПЛ между «Рубином» и «Уфой».
В составе казанцев с первых минут снова появится Виталий Денисов, команду на поле выведет капитан Вячеслав Подберезкин.
Состав «Рубина»: Дюпин — Денисов, Уремович, Плиев, Данченко — Коновалов, Подберезкин, Могилевец — Зуев, Ташаев, Марков.
Состав «Уфы»: Беленов — Сухов, Никитин, Пуцко, Табидзе, Круговой — Емельянов, Фомин, Карп, Тилль — Кротов.СпортФутбол Татарстан
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