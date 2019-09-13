Башкирия по итогам II квартала 2019 года стала лидером рейтинга деловой активности МСБ среди регионов РФ

По итогам второго квартала 2019 года Башкортостан возглавил список регионов-лидеров по индексу Опоры RSBI — регулярному замеру бизнес-настроений в сегменте микро-, малых и средних предприятий. В рейтинге республика опередила Тюменскую область и Забайкальский край.

Вместе с тем, по данным Всероссийской общественной организации «Деловая Россия», башкирские предприниматели продемонстрировали самый низкий в стране спрос на кредиты. Заемными средствами воспользовались всего 8% от общего числа МСП Башкортостана.

По показателю «вклад малого и среднего бизнеса в ВВП» Башкирия достигла результата в 20%, тогда как президент РФ Владимир Путин поставил задачу регионам добиться 40% к 2025 году, рассказал экономический эксперт, вице-президент Всероссийской общественной организации «Деловая Россия» Рустам Муратов.

«Есть ряд болевых точек в этой сфере. Деньги на поддержку МСП пока выделяются в недостаточных объемах, но и предприниматели не спешат пользоваться субсидиями от государства. Еще один момент — малый и средний бизнес ощущает на себе давление контролирующих и надзорных органов. Считаю важным их отношения уравнять, закрепив на законодательном уровне ответственность за «проверки по ошибке», которые наносят непоправимый материальный ущерб бизнесу. Совершенно недопустима ситуация с «зарплатой в конвертах» и неофициальным трудоустройством сотрудников в организациях МСП. Предпринимателей необходимо стимулировать к работе «по-белому», а для этого необходимо создавать комфортные условия работы для МСП и хороший бизнес-климат в регионе. Высокие показатели по индексу Опоры RSBI говорят, что в Башкортостане «погода» налаживается. А в конце сентября республика станет международной площадкой для поиска решений существующих проблем МСП», — цитирует Рустама Муратова ИА «Башинформ».

26 и 27 сентября в Уфе в пятый раз пройдет «форум малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС». На нем ожидается подписание международной хартии поддержки предпринимательства, согласно которой чиновников предложат обучать корректной работе с предпринимателями, и создание регионального рейтинга МСП.

Напомним, по итогам августа самым инвестиционно активным регионом России признан Татарстан.