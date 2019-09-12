Гендиректор ЦСКА о срыве трансфера Кругового: «Не тот игрок, о котором стоит сильно жалеть»

Фото: пресс-служба ПФК ЦСКА – Денис Тырин

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал переход футболиста «Уфы» Данила Кругового в «Зенит», несмотря на существовавшее предварительное соглашение уфимцев с московским клубом.

«Реакция на переход Кругового в «Зенит»? Такое случается, я не сильно удивился, не в первый раз. Все-таки денежные знаки — это один из самых серьезных мотиваторов. Лучше ничего пока не придумали.



Да, Жора Щенников травмирован. Возможно, что у Кругового уже сейчас был бы шанс. Потому что пока на этой позиции у нас кто только не играет, но только не классический левый защитник. Но это его выбор, каждый сам определяет свою судьбу. Было неприятно, но не скажу, что сильно удивился.



По Круговому были очень близки, но произошло то, что произошло. Большой проблемы для клуба это не представляет. Не тот вариант, о котором стоит сильно жалеть. Позиция нападающего, да. Было обидно, что не получилось. Было потрачено много времени, проблемная позиция. Не договорились с людьми, которые существенно усилили бы команду. У Данилы бы получилось сразу начать играть у нас, уверен. Но не скажу, что мы сильно расстроены и потрясены.



Возможно, где-то мы могли сработать быстрее. Но делали все очень оперативно. Сначала надо было договориться между клубами — это закон. Это тоже заняло определенное время. Как только мы ударили по рукам с Шамилем Газизовым, на следующий день уже согласовали условия личного контракта. Дальше уже все зависело от того, когда Круговой поставит подпись. Потом они начали отодвигать сначала часы, потом дни. Стало понятно, что идет какая-то двойная игра.

Агент не мог уже повлиять на ситуацию. К тому же, как мне известно, агент был за то, чтобы Данил перешел в ЦСКА», — сказал Бабаев.

Напомним, ранее сообщалось, что Круговой может перейти в ЦСКА, но игрок в последний момент выбрал «Зенит», который в последствии отдал игрока обратно в аренду «Уфе».