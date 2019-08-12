Защитник «Уфы» Круговой может перейти в ЦСКА, несмотря на интерес со стороны «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал об интересе московского клуба к защитнику «Уфы» Даниле Круговому.



«Круговой входит в сферу наших интересов. Если найдем компромисс с руководством «Уфы», с которым у нас партнерские отношения, то, возможно, все получится», — передает слова Бабаева «Чемпионат».



Напомним, ранее была информация, что «Зенит» договорился о трансфере защитника Кругового, но игрок останется в «Уфе» до зимы.