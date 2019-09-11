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Александра Проклова: «Этери не сливает Загитову, а исходит из возможностей спортсмена»

15:06, 11.09.2019 1
Александра Проклова: «Этери не сливает Загитову, а исходит из возможностей спортсмена»
Фото: vk.com/figureskating_rus

Бывшая российская фигуристка Александра Проклова поделилась мнением об отсутствии четверных прыжков в программах олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Алины Загитовой.

«Не думаю, что Этери Георгиевна сливает Алину. То, что ей не ставят четверной прыжок, зависит не от того, что ее сливают, а от возможностей спортсмена», — отметила Проклова.

Напомним, ранее в Москве прошли контрольные прокаты фигуристок сборной России. Алина Загитова чисто откатала обе свои программы.

СпортФигурное катание УдмуртияТатарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11 сен
    некоторые тройные сложнее четверных.
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