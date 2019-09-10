Пилот Юсупов, посадивший самолет в кукурузном поле, спрогнозировал чемпионство «Спартака»

Командир воздушного судна Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолета в кукурузном поле в Подмосковье, побывал в гостях программы «Вечерний Ургант».



«Ваше слово — закон. Сейчас вы можете назвать чемпиона России этого года», — обратился к Юсупову ведущий Иван Ургант.



«Я болею за московский «Спартак» с 1987 года. Как раз в 1987 году «Спартак» под руководством Константина Бескова стал чемпионом СССР. Как раз я начал болеть — и он стал чемпионом. Так что я надеюсь, что «Спартак» в этом году также станет чемпионом России», — сказал Юсупов.



«Мы поздравляем «Спартак» с чемпионством», — пошутил Ургант.

Напомним, 15 августа пассажирский самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» рейса U6178, на борту которого находились 226 человек, из-за попадания чаек в двигатели совершил жесткую посадку рядом с подмосковным аэропортом Жуковский. Лайнер сел без шасси с полными топливными баками на кукурузном поле. Погибших нет.