В Иннополисе в честь выборов запустили воздушный шар

В Иннополисе в 7.00 возле избирательного участка в небо поднялся разноцветный воздушный шар. Как объяснил мэр города Руслан Шагалеев, таким образом они хотят отметить для жителей местонахождение избирательного участка.



«Я думаю, все знают, куда идти, но мы решили поднять в небо над городом воздушный шар. Это идея моей команды и владельца шара», — передает слова Шагалеева корреспондент «Реального времени».



Владелец шара — аэроклуб «Тулпар», который бесплатно предоставил аэростат городу. Если погода позволит, шар будет парить в небе до закрытия избирательного участка.