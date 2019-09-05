Новости общества

14:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС Башкирии предупредило жителей о сильных порывах ветра

14:36, 05.09.2019
МЧС Башкирии предупредило жителей о сильных порывах ветра
Фото: pixabay.com

МЧС Башкортостана предупредило жителей республики о сильных порывах ветра до 18 м/с.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сильный ветер будет с 20.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

При усилении ветра следует ограничить выход из здания и находиться в помещениях. Не стоит прятаться от непогоды около домов, деревьев, на остановках и других местах, где возможно падение шифера и других кровельных материалов, напоминает пресс-служба МЧС по республике.

Общество Башкортостан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров