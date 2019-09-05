МЧС Башкирии предупредило жителей о сильных порывах ветра

МЧС Башкортостана предупредило жителей республики о сильных порывах ветра до 18 м/с.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сильный ветер будет с 20.00 6 сентября до 20.00 8 сентября.

При усилении ветра следует ограничить выход из здания и находиться в помещениях. Не стоит прятаться от непогоды около домов, деревьев, на остановках и других местах, где возможно падение шифера и других кровельных материалов, напоминает пресс-служба МЧС по республике.