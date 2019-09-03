К 2037 году аудитория линейного телевидения начнет сокращаться

К 2037 году аудитория линейного телевидения — телевизионного вещания в режиме реального времени — может резко сократиться.

«Многие представители в том числе крупных отечественных российских медиакомпаний говорят о том, что к 2037 году, возможно, линейное вещание вообще потеряет смысл. То есть вся основная ключевая аудитория перейдет к новым моделям медиапотребления», — цитирует ТАСС слова президента Союза профессионалов Михаила Демина.

Он отметил, что в основном телевизор смотрит аудитория 1963—1983 годов рождения. Этой группе противостоят два поколения, рожденные с 1983 по 2003 год и люди с 2003 года рождения. Они привыкли пользоваться соцсетями, поисковиками и практически не смотрят линейное телевидение.

По словам Демина, согласно прогнозу на 2022 год, количество представителей поколения. которое смотрит телевизор, сравняется с числом людей, которые не смотрят его. С этого момента линейное медиапотребление начнет сокращаться.

Ранее сообщалось, что во II квартале 2019 года рынок ТВ-рекламы упал сильнее, чем в начале года. Так, в июне убытки рекламного рынка стали больше на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

