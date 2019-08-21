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Ученые из Бельгии выяснили, кто сильнее — Месси или Роналду

12:05, 21.08.2019
Ученые из Бельгии выяснили, кто сильнее — Месси или Роналду
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Ученые из католического университета Бельгии разработали специальную формулу, по которой можно определить лучшего в споре между Лео Месси и Криштиану Роналду.

Данная формула, получившая аббревиатуру VAEP, предусматривает расчет по всем игровым действиям, включая голы, передачи, обводки и так далее.

Как показали исследования за период с сезона-2013/14 до сезона-2017/18, средний VAEP-показатель Месси (за одну игру) составил 1,21, у Роналду — 0,61.

Напомним, ранее стало известно, что Месси и Роналду попали в число номинантов на приз лучшему футболисту Европы-2018/19.

СпортФутболОбщество
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