Ученые из Бельгии выяснили, кто сильнее — Месси или Роналду

Ученые из католического университета Бельгии разработали специальную формулу, по которой можно определить лучшего в споре между Лео Месси и Криштиану Роналду.

Данная формула, получившая аббревиатуру VAEP, предусматривает расчет по всем игровым действиям, включая голы, передачи, обводки и так далее.

Как показали исследования за период с сезона-2013/14 до сезона-2017/18, средний VAEP-показатель Месси (за одну игру) составил 1,21, у Роналду — 0,61.

Напомним, ранее стало известно, что Месси и Роналду попали в число номинантов на приз лучшему футболисту Европы-2018/19.