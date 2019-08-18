Заинтересовавший президента Туркмении лимузин Aurus Senat подешевел на 10 млн рублей

Цена автомобилей Aurus в первом дилерском центре в Москве будет на 10 млн рублей ниже, чем анонсировалось ранее.

Стоимость небронированной версии Senat S600, по информации издания, будет начинаться от 8 млн рублей. Ранее сообщалось, что ценник на эту модель стартует от 18 млн рублей. Цены на модель Senat L700 пока неизвестны.

Как отмечает «Российская газета», бронированные версии автомобилей будут поставляться только по предзаказу.

Напомним, автомобили Aurus приобретаются в основном для перевозки первых лиц государства: в частности, их поставляют для гаража президента РФ. В августе лимузин Aurus продемонстрировали президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову. После презентации он захотел приобрести всю линейку автомобилей.

