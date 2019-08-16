СМИ сообщили об отзыве 11 тыс. Lada Granta, АвтоВАЗ это опроверг

АО «АвтоВАЗ» отзывает 11,1 тыс. автомобилей Lada Granta из-за растрескавшихся поворотников.

Предписание об этом вышло 13 августа, пишет «Интерфакс» со ссылкой на трех официальных дилеров Lada. Отзыв касается автомобилей Granta, поставленных с начала февраля по конец марта 2019 года.

Однако сам АвтоВАЗ назвал информацию об отзыве автомобилей «фальшивкой» и рекомендовал сверять ее с сайтом Росстандарта.

При этом в пресс-службе уточнили, что периодически проводятся сервисные кампании, которые не являются отзывными и проходят во время очередного техосмотра автомобиля, пишет RNS.

Ранее агентство «Интерфакс» сообщило со ссылкой на представителей дилеров о том, что автопроизводитель отзывает 11,157 тыс. Lada Granta из-за дефекта поворотников, которые могут треснуть.

«Предписание об отзыве автомобилей Lada Granta вышло 13 августа 2019 года. По всей России компания отзывает 11,157 тыс. автомобилей Lada Granta», — сказал один из собеседников агентства.

Ранее сообщалось, что в январе — июле 2019 года АвтоВАЗ продал 203 672 автомобиля. По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 2,2%.