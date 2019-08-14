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Гособвинитель попросит продлить домашний арест Мусину на полгода

13:40, 14.08.2019
Гособвинитель попросит продлить домашний арест Мусину на полгода

В Казани начался судебный процесс по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. На нем представители прокуратуры РТ намерены огласить обвинительное заключение и ходатайствовать о продлении домашнего ареста банкиру сроком на полгода.

На заседание прибыли обманутые вкладчики вместе с новым лидером их движения Екатериной Косоуровой. Немало собралось и представителей прессы. Роберт Мусин также лично явился на заседание.

Перед началом заседания у здания суда активисты продемонстрировали плакаты с претензиями в адрес обвиняемого.

Напомним, обвинение на процессе поручено поддерживать Руслану Губаеву и Динару Чуркину.

ОбществоВластьЭкономикаБанки Татарстан
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