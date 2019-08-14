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Сегодня на третьем заседании экспертного клуба «Волга» в Казани обсудят систему здравоохранения

09:30, 14.08.2019
Сегодня на третьем заседании экспертного клуба «Волга» в Казани обсудят систему здравоохранения

Сегодня в Казани пройдет третье заседание экспертного клуба «Волга». На этот раз федеральные эксперты обсудят, как система здравоохранения формирует мнение о социально-политической ситуации в регионе и стране.

Также эксперты поднимут вопросы соучастия граждан в поддержке реформы здравоохранения, обсудят реализацию нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане.

В заседании примут участие Гузель Улумбекова, основатель крупнейшего российского медицинского издательства ГЭОТАР-Медиа, Игорь Задорин, организатор и руководитель исследовательской группы ЦИРКОН, и Константин Калачев, руководитель «Политической экспертной группы», автор «Индекса избираемости глав субъектов РФ». Также в заседании примут участие представители органов власти, общественных организаций, республиканские эксперты в сфере здравоохранения.

ОбществоМедицина
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