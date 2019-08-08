Квартальнов о победе над «Салаватом»: «Тяжелая игра для «Ак Барса», качество игры нас не устроило»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов подвел итоги победного матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

— Тяжелая игра для нас. В общем-то, опять получился неплохой первый период, во втором и третьем пришлось тяжеловато. Особенно второй период — здесь и дальняя лавка была. Нужно терпеть и работать в такие моменты.

— Изменение размеров площадки как-то повлияло на игру команды?

— Игра поменялась, нам надо перестраиваться. Но это для всех так. Чуть-чуть другая игра, все быстрее, надо быть к этому готовым. Мы тренировались на большой площадке, смотрели матчи в Сочи — там хоккей чуть-чуть другой, чем здесь. Надо перестраиваться и делать это быстрее.

— Чего ждете от своих игроков на Кубке президента Казахстана?

— Побед.

— Иногда на предсезонных турнирах победы не так важны, как возможность проверить игровые сочетания, к примеру.

— Любая победа есть победа. Она дает уверенность, настроение. Согласен, она закрывает какие-то вещи для болельщиков, но для нас все становится ясно, мы потом посмотрим какие-то ошибки.

— Что можете сказать о сегодняшнем сопернике?

— Это была хорошая команда. Мы вчера немного выхлестнулись, состав не совсем меняли. Команда соперника очень хорошая, нам с ними в этом году очень много придется играть. Вообще, я сказал команде, что Кубок президента Казахстана — турнир нашей конференции, он очень важен в плане психологии. Здесь тоже такая соревновательная вещь существует.

— Обычно тренеры говорят, что не смотрят на результаты предсезонных матчей, а смотрят на содержание и качество игры.

— Мы смотрим и на результат, и на качество.

— Качество игры команды вас сегодня устроило?

— Нет, мы пока в поиске.

— Вчера вы сказали, что некого выделить в составе команды. Сегодня кого-то можете выделить?

— Вчера была совершенно другая игра: более динамичная, нам пришлось намного больше обороняться. «Барыс» вчера был наглой, хорошо заряженной командой, каждая шайба доставлялась на ворота. Кто-то был готов к игре, кто-то — нет. Сегодня была другая игра и чуть другая команда — более опытная, у нее чуть больше мастерства. Мы этого ждали и говорили об этом.

— Планируете ли изменения в составе перед следующим матчем?

— Я думаю, изменения будут.

Напомним, «Ак Барс» в рамках Кубка президента Казахстана выиграл у «Салавата Юлаева» со счетом 2:1.