Аналитики назвали самые популярные праворульные автомобили в России

За первое полугодие 2019 года в России было продано 288,4 тыс. автомобилей с правым рулем. Это на 1% меньше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

Топ-10 по продажам возглавляет праворульная Toyota Corolla — 25,7 тыс. единиц. Второе место заняла Honda Fit (10,1 тыс.).

Следующие шесть строчек занимают автомобили Toyota — Mark (8,5 тыс.), Vitz (7,8 тыс.), Corona (7,2 тыс.), Carina (5,8 тыс.), Caldina (5,7 тыс.), Prius (5,6 тыс.).

Девятое и десятое место занимают Mazda Demio (5,5 тыс.) и Toyota Camry (4,4 тыс.), сообщает агентство «Автостат».