«Игровой маркет»: экосистема для геймеров от «Ростелекома»

«Ростелеком» запустил «Игровой маркет» — market.rt.ru (16+). Уже сегодня на площадке доступно более 2,2 тыс. игр от 48 российских и зарубежных издателей. Проект реализуется в партнерстве с компанией «Бука». На старте покупателям предлагаются скидки до 90% и специальные предложения для абонентов тарифного плана «Игровой».

«Запуск «Игрового маркета» расширяет нашу экосистему сервисов для геймеров, в центре которой — тарифный план «Игровой». Система основана на партнерстве «Ростелекома» с ведущими разработчиками и поставщиками игровой индустрии. Мы стремимся развивать наши предложения так, чтобы геймеры могли добиваться высоких результатов с максимальным удобством — объединяем лучшие игровые сервисы у одного оператора и стремимся сделать процесс покупки и активации услуг, опций и игр максимально простым и быстрым», — отметил директор игрового направления компании «Ростелеком» Алексей Степуро.

Партнерский материал