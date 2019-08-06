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Минтранс РТ готов потратить на ремонт дороги к лагерю «Пионерия Татарстана» 12 млн рублей

12:59, 06.08.2019
Минтранс РТ готов потратить на ремонт дороги к лагерю «Пионерия Татарстана» 12 млн рублей
Фото: vk.com/club5698252

ГКУ «Главтатдортранс» объявило тендер на ремонт 0,5 км дороги к лагерю «Пионерия Татарстана» в Лаишевском районе. Начальная стоимость контракта составляет 12,1 млн рублей.

Согласно сообщению на сайте госзакупок, заявки на участие в электронном аукционе принимаются с 5 по 13 августа. Сам аукцион назначен на 14 августа.

Работы должны быть выполнены до 16 октября этого года. Финансируются они из бюджета Татарстана.

Татарстан
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