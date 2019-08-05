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«Динамо» заплатит 20 млн евро за нападающего, забившего в прошлом сезоне всего 2 мяча

19:41, 05.08.2019
«Динамо» заплатит 20 млн евро за нападающего, забившего в прошлом сезоне всего 2 мяча
Фото: bvb-news.ru

По сообщениям немецких СМИ московское «Динамо» согласовало трансфер нападающего дортмундской «Боруссии» Максимиллиана Филиппа.

Сумма сделки оценивается в 20 млн евро. В ближайшее время футболист должен присоединиться к тренировкам московского клуба.

Филипп перешел в «Боруссию» в 2017 году. В минувшем сезоне в активе нападающего 2 забитых мяча в 23 матчах во всех чемпионатах на клубном уровне.

Напомним, после четырех туров московское «Динамо», набрав 5 очков занимает 9-ю строчку в турнирной таблице.

СпортФутболОбществоЭкономика
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